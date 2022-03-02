Российские оккупанты обстреляли Троещину: вражеский снаряд попал посреди двора многоэтажки

В результате обстрела ракетами погиб местный.
В общей сложности более 320 ракет, в основном баллистических малой дальности, Россия выпустила по Украине. Это официальные данные Минобороны, говорится в сюжете ТСН.
Несмотря на свои заявления, Москва не смогла получить полное преимущество в небе. Украинские воздушные силы продолжают нас защищать, а системы ПВО – сбивать вражеские железки. Большинством враг целит по военным объектам и стратегической инфраструктуре. Впрочем, некоторые падают прямо в жилые кварталы.
Так, на Троещине в Киеве вражеский снаряд оставил посреди двора многоэтажки глубокую воронку. Люди ее уже засыпают битым стеклом. В результате обстрела погиб местный. Мужчине оторвало конечность, от потери крови он умер в карете скорой. Взрывной волной в нескольких домах вокруг выбило все окна.
Бомбануло около восьми утра, когда люди как раз вышли из укрытий. Многих порезало обломками.
Рядом нет ни одного военного объекта. На седьмом дне войны растерянные тотальным сопротивлением и тысячами убитых своих россияне все чаще стреляют по гражданским. Целенаправленно.
Это была ракета. Ее куски насквозь прошивали деревья и металлические швеллеры. Местный охранник, когда рвануло, сидел в сторожке в 18 шагах от эпицентра. Спасла мужчину бронированная дверь.
Обломки ракеты мужчина снес в кучу. Скорее всего, это "Калибр". Это оружие способно потопить целый эсминец. Такими ракетами россияне стреляют по нашим жилым домам с первого дня войны.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- самолеты — 29
- вертолеты — 29
- танки – 198
- боевые бронированные машины — 846
- пушки — 74
- ЗРК "Бук" — 1
- "Грады" — 21
- автомобильная техника — 291
- цистерны – 60
- БпЛА ОТР2 – 3
- корабли и катера — 2
- Личный состав ориентировочно – 5300
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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