Российские оккупанты обстреляли Троещину: вражеский снаряд попал посреди двора многоэтажки

В результате обстрела ракетами погиб местный.

В общей сложности более 320 ракет, в основном баллистических малой дальности, Россия выпустила по Украине. Это официальные данные Минобороны, говорится в сюжете ТСН.

Несмотря на свои заявления, Москва не смогла получить полное преимущество в небе. Украинские воздушные силы продолжают нас защищать, а системы ПВО – сбивать вражеские железки. Большинством враг целит по военным объектам и стратегической инфраструктуре. Впрочем, некоторые падают прямо в жилые кварталы.

Так, на Троещине в Киеве вражеский снаряд оставил посреди двора многоэтажки глубокую воронку. Люди ее уже засыпают битым стеклом. В результате обстрела погиб местный. Мужчине оторвало конечность, от потери крови он умер в карете скорой. Взрывной волной в нескольких домах вокруг выбило все окна.

Вражеские ракеты падают прямо на жилые кварталы

Бомбануло около восьми утра, когда люди как раз вышли из укрытий. Многих порезало обломками.

Рядом нет ни одного военного объекта. На седьмом дне войны растерянные тотальным сопротивлением и тысячами убитых своих россияне все чаще стреляют по гражданским. Целенаправленно.

Это была ракета. Ее куски насквозь прошивали деревья и металлические швеллеры. Местный охранник, когда рвануло, сидел в сторожке в 18 шагах от эпицентра. Спасла мужчину бронированная дверь.

Обломки ракеты мужчина снес в кучу. Скорее всего, это "Калибр". Это оружие способно потопить целый эсминец. Такими ракетами россияне стреляют по нашим жилым домам с первого дня войны.