Российские оккупанты разбомбили музыкальную школу в Харькове (фото)

От помещения остались руины.

Российские военные 9 марта разбомбили детскую музыкальную школу, в результате чего заведение полностью разрушено.

Соответствующие фотоподтверждения появились в Сети.

На опубликованных кадрах видно, что в музыкальной школе от удара выбило все окна, полностью повреждены помещения.

Напомним, ранее в этот же день мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что российские войска ведут массированные обстрелы по жилым домам в микрорайоне Северная Салтовка.

Добавим, что в Харькове создают отдельную бригаду территориальной обороны города, сообщил глава области Олег Синегубов. В ряды принимают военнообязанных офицеров и солдат, сержантов, старшин запаса в возрасте от 18 до 60 лет.

ТСН.ua