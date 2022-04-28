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Российские оккупанты разбомбили строительный комбинат в Николаевской области (фото, видео)

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Российские оккупанты разбомбили строительный комбинат в Николаевской области (фото, видео)

Виталий Ким

Российские оккупанты 28 апреля нанесли удары по строительному комбинату в Николаевской области. Здание получило существенные разрушения.

В частности, на опубликованных кадрах с места удара виден ряд разрушенных стен здания, окон и немалых разбросанных вокруг кусков бетона.

Об этом сообщил глава Николаевской военной администрации Виталий Ким.

"Так российские оккупанты "денацифицировали" строительный комбинат в Николаевской области", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 28 апреля российские оккупанты ракетами обстреляли село Шевченково Николаевской области.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, по состоянию на 28 апреля на Южнобужском направлении российские войска основные усилия сосредотачивают на направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог.

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