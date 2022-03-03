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Российские оккупанты разрушили дом Гвоздевой: "Путин, я дом отстрою и всех твоих, нах**, в фундамент залью"

Российские оккупанты разрушили дом Гвоздевой: "Путин, я дом отстрою и всех твоих, нах**, в фундамент залью"

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Российские оккупанты разрушили дом Гвоздевой: "Путин, я дом отстрою и всех твоих, нах**, в фундамент залью"

instagram.com/ilonagvozdeva

Хореографиня записала эмоциональное видеообращение.

Известная украинская танцовщица Илона Гвоздева поделилась горькой новостью – российские оккупанты разрушили ее дом в Киеве.

Об этом она рассказала в своих Instagram-stories.

"Гандоны, ублюдки. Путин тварь. Ну все, пи*да вам всем придет скоро. С*ка, теперь меня на этой земле будет держать ненависть ко всему русскому народу. Мы жили и никого не трогали, но теперь это проклятие ляжет на ваших детей, и поверьте, все они вам вернут на полную", – написала знаменитость.

© instagram.com/ilonagvozdeva
instagram.com/ilonagvozdeva

Также разъяренная Гвоздева записала видеообращение.

"Они могут разрушить наши дома, города, нашу страну, но, с*ка, им никогда нас не победить. Потому что мы сильная и сильнейшая на сегодняшний день нация на всем белом свете! Путин – ху*ло, с*ка, я дом отстрою, б**ть, и всех твоих, нах**, закопаю, в фундамент залью", – заявила звезда.

© instagram.com/ilonagvozdeva
instagram.com/ilonagvozdeva

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  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
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