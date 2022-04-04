Российские оккупанты разрушили дом мэра Бучи: фото

Говорят, что жилье Анатолия Федорука российские солдаты расстреляли из гранатометов.

В Сети появились фотографии разрушенного российскими оккупантами дома мэра Бучи Анатолия Федорука. Фото опубликовала на своей странице в Facebook работница Бучанского городского совета Михайлина Скорик-Шкаревская.

По ее словам, враги обстреляли здание из гранатометов 17 марта.

"Дом мэра Бучи Анатолия Федорука – по имеющейся информации, его расстреляли из гранатометов.

Соседи сообщали о том, что слышны взрывы и дом горит, вечером 17 марта. Вчера получила фотоподтверждение", – написала Скорик-Шкаровская.

Читайте также: