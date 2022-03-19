Российские оккупанты разрушили лыжную базу в Чернигове: фото последствий бомбардировки

Захватчики продолжают наносить удары по украинской инфраструктуре.

От обстрелов со стороны российских войск пострадала лыжная база в Чернигове, которая в течение многих лет принимала лыжные и биатлонные состязания.

Об этом сообщает Biathlon.com.ua.

После очередной бомбардировки главный корпус, где, в частности, всегда жили молодые спортсмены, не имевшие жилья в Чернигове, был разрушен.

biathlon.com.ua

Лыжная база в Чернигове была построена в 1977 году. Она активно использовалась при проведении чемпионатов Украины по биатлону, а также Гонок чемпионов.

Это уже не первый спортивный объект в Украине, который разрушила Россия. Ранее оккупанты обстреляли футбольный стадион имени Гагарина, на котором выступал клуб Премьер-лиги "Десна".

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