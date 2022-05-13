Российские оккупанты разрушили мост в Рубежном и сосредоточили усилия на взятии города — Гайдай

Российские оккупанты разрушили мост в Рубежном. Транспортного сообщения между Северодонецком и Рубежным больше не существует.
Враг продолжает сосредоточить основные усилия на установлении полного контроля над Рубежным.
Об этом в своем Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Разрушен мост, который первым в Луганской области отстроили после изгнания оккупантов в 2014-м — транспортного сообщения между Северодонецком и Рубежным больше не существует. Надеюсь, на короткий промежуток времени", — подчеркнул глава области.
Он отметил, что за восемь лет мост через реку Боровая пострадал от оккупантов уже во второй раз. Сначала в июле 2014-го и вот сейчас. В прошлый раз уже в марте 2015 мост восстановили. А с лета 2014-го, когда Рубежное, Северодонецк и Лисичанск были освобождены, и до открытия отстроенного объекта все желающие пользовались временной понтонной переправой, установленной украинскими военными.
Гайдай также добавил, что на Луганском и Донецком направлениях защитниками Украины за минувшие сутки отбиты восемнадцать атак врага, уничтожены тринадцать танков, восемь артиллерийских систем, двадцать семь единиц боевой бронированной техники, две единицы специальной инженерной техники и пять автомобилей противника.
Подразделения ПВО сбили один вражеский многоцелевой вертолет Ка-52 и 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 79-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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