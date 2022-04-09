Российские оккупанты разрушили объекты спортивной инфраструктуры "Мариуполя"

У футбольного клуба не осталось инфраструктуры.
Объекты спортивной инфраструктуры футбольного клуба Мариуполь не сохранились. Они полностью разрушены в результате обстрелов российской армией.
Об этом сообщает "ТаТоТаке" со ссылкой на представителей клуба.
Сейчас уже нет стадиона имени Владимира Бойко, спортивного комплекса "Ильичевец", базы, офиса и тренировочных полей "Мариуполя".
Временной резиденцией Мариуполя, скорее всего, станет запорожский футбольный клуб Мотор.
Напомним, что бостонская спортивная ассоциация (BAA) объявила, что спортсменов из России и Белоруссии не допустят к марафону в США, который состоится 18 апреля.
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