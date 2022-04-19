Российские оккупанты разрушили теннисный центр украинской федерации в Ирпене (фото)

Находившийся в Ирпене Киевской области теннисный центр Федерации тенниса Украины был полностью разрушен в результате нападения России на Украину.
Центр официально прекратил свое существование, сообщила пресс-служба ФТУ.
В то же время на странице центра сообщается, что в результате авиаудара никто не пострадал.
"Все сотрудники живы и здоровы. Это самое главное!", — говорится в сообщении.
Комплекс был построен 1 мая 2019 года. На его территории проходили тренировки, мастер-классы с украинскими теннисистами, а также украинские и международные соревнования по профессиональному и любительскому теннису. Вот такой вид раньше имело здание центра:
Напомним, что олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе и народный депутат Жан Беленюк предложил пригласить президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в Украину, чтобы тот своими глазами увидел последствия ужасных преступлений оккупантов в Киевской области.
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