Российские оккупанты разрушили теннисный центр украинской федерации в Ирпене (фото)

Находившийся в Ирпене Киевской области теннисный центр Федерации тенниса Украины был полностью разрушен в результате нападения России на Украину.

Центр официально прекратил свое существование, сообщила пресс-служба ФТУ.

В то же время на странице центра сообщается, что в результате авиаудара никто не пострадал.

"Все сотрудники живы и здоровы. Это самое главное!", — говорится в сообщении.

Комплекс был построен 1 мая 2019 года. На его территории проходили тренировки, мастер-классы с украинскими теннисистами, а также украинские и международные соревнования по профессиональному и любительскому теннису. Вот такой вид раньше имело здание центра:

Напомним, что олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе и народный депутат Жан Беленюк предложил пригласить президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в Украину, чтобы тот своими глазами увидел последствия ужасных преступлений оккупантов в Киевской области.

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