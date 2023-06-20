Российские оккупанты разрушили в Мариуполе автобусный вокзал: как он сейчас выглядит (видео)

Россияне разрушили вокзал, чтобы не дать возможности жителям выбраться из города.

Российские оккупанты разрушили в Мариуполе автобусный вокзал. Там от здания остались только развалины.

Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.

“Россияне целенаправленно уничтожали всю логистику города во время блокады. Ведь их цель заключалась в том, чтобы жители не смогли выбраться из Мариуполя. Они уничтожили поезда и автобусы, железную дорогу и автовокзал. До сих пор ничего не восстановили”, — рассказали в горсовете.

Там также добавили, что Мариуполь скоро вернется в Украину и будет отстроен.

Оккупанты разрушили в Мариуполе автобусный вокзал

Напомним, что ВСУ продвигаются на Таврическом направлении и нанесли оккупантам безумные потери.

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