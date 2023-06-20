Российские оккупанты разрушили в Мариуполе автобусный вокзал: как он сейчас выглядит (видео)

Россияне разрушили вокзал, чтобы не дать возможности жителям выбраться из города.
Российские оккупанты разрушили в Мариуполе автобусный вокзал. Там от здания остались только развалины.
Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.
“Россияне целенаправленно уничтожали всю логистику города во время блокады. Ведь их цель заключалась в том, чтобы жители не смогли выбраться из Мариуполя. Они уничтожили поезда и автобусы, железную дорогу и автовокзал. До сих пор ничего не восстановили”, — рассказали в горсовете.
Там также добавили, что Мариуполь скоро вернется в Украину и будет отстроен.
Напомним, что ВСУ продвигаются на Таврическом направлении и нанесли оккупантам безумные потери.
Читайте также: