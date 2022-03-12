Российские оккупанты разворовали гуманитарный груз для жителей Энергодара

Верещук призвала волонтеров очень быстро распределять помощь, чтобы предотвратить такие инциденты.

Российские военные 11 марта разворовали часть гуманитарного груза, прибывшего для жителей Энергодара Запорожской области.

Об этом сообщила вице-премьер, министрпо вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук 12 марта.

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"С Энергодаром связана неприятная достаточно история, потому что вчера туда попал гуманитарный груз, но по свидетельству руководства города, его частично разворовали российские оккупанты", — рассказала Верещук.

"Поэтому, если можно, обращаюсь к тем, кто помогает распределить гуманитарные грузы – мы говорим о медикаментах, продуктах питания – пожалуйста, делайте это быстро. Не оставляйте на ночь, как видите, есть такие досадные случаи, когда таким тяжелым и проблемным путем мы справились, а не справились с теми, кто действительно не может быть на нашей земле от слова вообще", – призвала министр.

Напомним, по состоянию на 12 марта на спецсчет НБУ для поддержки ВСУ и для гуманитарной помощи в общей сложности было перечислено около 11,4 млрд грн.

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