Российские оккупанты реинкарнировали ГУЛАГ и Освенцим в Мариуполе – горсовет

Теперь мариупольцы смогут получить продовольствие, если отбудут трудовую повинность на разборе завалов в оккупированном городе.
Российские оккупанты устраивают в Мариуполе ГУЛАГ.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram.
"Путин, верный последователь Гитлера и Сталина, реализует в Мариуполе свои извращенные мечты. Геноцид, крематории, гетто, а теперь ГУЛАГ. Это все мы видим в городе именно сейчас. Стало известно об очередном нововведении оккупантов. Теперь жители могут получить еду, если отбудут трудовую повинность на разборе завалов", – говорится в сообщении.
Отмечается, что оккупанты держат весь Мариуполь в заложниках и постепенно превращают его в один большой трудовой лагерь.
В горсовете считают, что в 1945 году человечество ценой десятков миллионов жизней побороло нацизм, но этот вирус чистого зла возродился в России. В то же время подчеркивают, что мир должен это остановить, пока не поздно.
Как сообщалось, Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. Уже 95% города разрушены российскими оккупантами. Там нет света, воды, отопления, коммуникации и продуктов. Сколько человек остается в городе – неизвестно.
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