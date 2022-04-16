Российские оккупанты с 18 апреля планируют полностью закрыть Мариуполь на въезд и выезд

Российские оккупанты с 18 апреля планируют полностью закрыть Мариуполь на въезд и выезд

Также захватчики запретят на неделю передвижение по районам города.

Российские оккупанты с 18 апреля планируют полностью закрыть Мариуполь на въезд и выезд для всех.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

"По городу оккупантіы сообщают, что с понедельника планируется окончательное закрытие не только города на въезд/выезд для всех, но и будет действовать запрет на перемещение по районам на неделю. В это время будет проведена фильтрация 100% оставшихся в городе мужчин. Для того они будут перемещены в Новоазовск (ред. — город находится под оккупацией террористов "ДНР")", — написал Андрющенко.

Он отметил, что согласно имеющейся информации, часть людей планируют мобилизовать в российский оккупационный корпус, часть по принуждению отправить на расчистку завалов, а отнесенных к неблагонадежным изолировать.

Стоит отметить, что город, который разрушен на 95%, находится в блокаде российских оккупантов с 1 марта, но взять его под контроль врагу не удается. Ранее стало известно, что в Мариуполе российские захватчики проводят "перепись населения", чтобы "почистить неблагонадежных".

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 52-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.