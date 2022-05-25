Российские оккупанты с самолета ракетами обстреляли Шосткинский район – глава Сумской ОВА

Российские оккупанты с самолета нанесли ракетные удары по Сумской области.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
"24 мая около 17 часов враг со своей территории открыл огонь по Эсманской и Новослободской громадам. Около 20:00 вечера российский самолет нанес ракетные удары по территории Шалыгинской громады (Шосткинский район)" — отметил он.
По словам Живицкого, потерь в обоих случаях нет.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 91-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
Читайте также:
- Девять из десяти украинцев столкнутся с бедностью: ООН дала неутешительный прогноз в случае долговременной войны
- Путин действительно достаточно серьезно болен — бывший руководитель британской разведки
- Путин "исчезнет в санатории": экс-руководитель британской разведки сообщил, кто и когда может заменить диктатора