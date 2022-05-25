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Российские оккупанты с самолета ракетами обстреляли Шосткинский район – глава Сумской ОВА

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Российские оккупанты с самолета ракетами обстреляли Шосткинский район – глава Сумской ОВА

Фото: Госпогранслужба Украины

Российские оккупанты с самолета нанесли ракетные удары по Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"24 мая около 17 часов враг со своей территории открыл огонь по Эсманской и Новослободской громадам. Около 20:00 вечера российский самолет нанес ракетные удары по территории Шалыгинской громады (Шосткинский район)" — отметил он.

По словам Живицкого, потерь в обоих случаях нет.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 91-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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