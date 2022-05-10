Российские оккупанты с территории РФ обстреляли Сумскую область

По Сумской области днем 10 мая российские оккупанты нанесли удар с систем залпового огня.
Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
"Белопольскую громаду обстреляли из систем залпового огня, которые расположены на территории России. Потерь нет, повреждения уточняются”, — подчеркнул Живицкий.
Напомним, что в Донецкой области в результате обстрелов российских оккупантов сгорела историческая достопримечательность — паровая мельница, пережившая две мировые войны.
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