Российские оккупанты с территории РФ обстреляли Сумскую область

По Сумской области днем 10 мая российские оккупанты нанесли удар с систем залпового огня.

Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Белопольскую громаду обстреляли из систем залпового огня, которые расположены на территории России. Потерь нет, повреждения уточняются”, — подчеркнул Живицкий.

Напомним, что в Донецкой области в результате обстрелов российских оккупантов сгорела историческая достопримечательность — паровая мельница, пережившая две мировые войны.

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