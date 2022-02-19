Российские оккупанты с утра обстреливают позиции ООС: погиб украинский защитник

Боевики обстреливают украинские позиции из населённых пунктов.

По состоянию на 9:00 19 февраля российские оккупанты 19 раз нарушили режим прекращения огня, 16 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Из-за обстрелов террористов погиб украинский защитник.

Об этом сообщили в штабе ООС.

"Противник задействовал артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем. Кроме того, на Донетчине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения", - сообщают в ООС.

Из-за обстрелов боевиков от осколочного ранения 19 февраля погиб украинский защитник.

В штабе ООС отмечают, что российские боевики ведут артиллерийский огонь из населенных пунктов на оккупированном Донбассе.

"Такими действиями враг пытается заставить подразделения Вооруженных Сил Украины открывать ответный огонь, чтобы в дальнейшем обвинить украинских защитников в обстрелах мирных жителей. Отмечаем, что Объединенные силы не открывают огонь по объектам гражданской инфраструктуры и соблюдают нормы Международного гуманитарного права, контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны врага", — говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 18 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 66 нарушений, 52 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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