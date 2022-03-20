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Российские оккупанты сбросили бомбы на мариупольскую школу искусств, где прятались люди

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Российские оккупанты сбросили бомбы на мариупольскую школу искусств, где прятались люди

Facebook/Антон Геращенко

Под завалами находятся мирные жители города.

Российские оккупанты сбросили бомбы на школу искусств №12 в Левобережном районе Мариуполя, где пряталось около 400 мариупольцев – женщины, дети и пожилые люди.

Об этом сообщила пресс-служба Мариупольского городского совета.

Известно, что здание разрушено, а под завалами все еще находятся мирные люди. Информация о количестве пострадавших уточняется.

“Войска России продолжают геноцид украинского народа и мирных жителей Мариуполя. Каждый военный преступник ответит за свои преступления против человечества, против мариупольцев, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в Мариуполе оккупанты сбросили сверхмощную бомбу на Драматический театр, в котором прятались люди.

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