Российские оккупанты сбросили бомбы на мариупольскую школу искусств, где прятались люди

Под завалами находятся мирные жители города.
Российские оккупанты сбросили бомбы на школу искусств №12 в Левобережном районе Мариуполя, где пряталось около 400 мариупольцев – женщины, дети и пожилые люди.
Об этом сообщила пресс-служба Мариупольского городского совета.
Известно, что здание разрушено, а под завалами все еще находятся мирные люди. Информация о количестве пострадавших уточняется.
“Войска России продолжают геноцид украинского народа и мирных жителей Мариуполя. Каждый военный преступник ответит за свои преступления против человечества, против мариупольцев, — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, в Мариуполе оккупанты сбросили сверхмощную бомбу на Драматический театр, в котором прятались люди.
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