Российские оккупанты сбросили бомбы на мариупольскую школу искусств, где прятались люди

Российские оккупанты сбросили бомбы на мариупольскую школу искусств, где прятались люди

Под завалами находятся мирные жители города.

Российские оккупанты сбросили бомбы на школу искусств №12 в Левобережном районе Мариуполя, где пряталось около 400 мариупольцев – женщины, дети и пожилые люди.

Об этом сообщила пресс-служба Мариупольского городского совета.

Известно, что здание разрушено, а под завалами все еще находятся мирные люди. Информация о количестве пострадавших уточняется.

“Войска России продолжают геноцид украинского народа и мирных жителей Мариуполя. Каждый военный преступник ответит за свои преступления против человечества, против мариупольцев, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в Мариуполе оккупанты сбросили сверхмощную бомбу на Драматический театр, в котором прятались люди.

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