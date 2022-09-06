Российские оккупанты шокированы действиями ВСУ и мечтают только об одном: перехват СБУ

Оккупанты шокированы натиском украинской армии. Они мечтают о том, как уцелеть и выжить.

Российские оккупанты шокированы действиями ВСУ и мечтают только об одном — уцелеть и выжить.

Соответствующее разговор перехватили спецназовцы СБУ.

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По словам одного из оккупантов, украинская армия накрывает российских захватчиков. Поэтому россияне растеряны и не понимают, как это пережить.

Под таким огнем оккупанты не могут ни отбиваться, ни строить свои укрепления. Когда они попытались это делать, их обнаружил украинский беспилотник, а за ним накрыла артиллерия.

“Птичка посчитала, как начали 152 накладывать. Мы едва ноги унесли, в тайнике сидим”, — сказал один из оккупантов.

Напомним, что враг продолжает держать наготове носители крылатых ракет в Черном море.

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