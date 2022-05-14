Российские оккупанты силой депортируют жителей Попасной в "ЛНР" — глава Луганской ОВА

Оккупанты насильно депортируют жителей Попасной на временно оккупированные еще в 2014 году территории Луганской области.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"В захваченной Попасной орки объявили охоту на мирных жителей. Боевики обследуют руины в поисках живых людей и под дулами автоматов вывозят на оккупированные еще в 2014 году территории – в Первомайск и Стаханов", — отметил он.

Гайдай подчеркнул, что людей удерживают против их воли. Родственники не могут с ними связаться. Что происходит с попаснянами, находящимися у захватчиков, – неизвестно.

Следует отметить, что с 8 мая разбитую Попасную контролируют российские оккупанты. Город разрушен до основания. Под оккупацией осталось более полутора тысяч жителей, которые выезжать не захотели, добавил Гайдай.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 80-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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