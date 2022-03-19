Российские оккупанты силой вывозят жителей из Мариуполя в РФ

В Россию враг принудительно вывез несколько тысяч украинцев.

Российские оккупанты действуют подло и коварно. В частности, они начали насильно вывозить мариупольцев в отдаленные уголки РФ.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

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Как говорится в сообщении, жители прятались от вражеских обстрелов в Левобережном районе и в укрытии у здании спорт-клуба. Вооруженные силы Украины отошли подальше от массовых скоплений людей, чтобы во время боев не навредить мирным жителям. Этим воспользовался враг и начал принудительно увозить людей в РФ.

"То, что сегодня делают оккупанты – знакомое старшему поколению, которое застало ужасные события Второй мировой войны, когда нацисты насильственно захватывали людей. Сложно представить, чтобы в 21 веке людей насильственно вывозили в другую страну. Мало того, что российские войска уничтожают наш мирный Мариуполь, они пошли еще дальше и начали вывозить мариупольцев. Все военные преступления со стороны России должны получить жесточайшее наказание", — сообщил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Известно, что враг принудительно увез несколько тысяч жителей Мариуполя. Сначала мариупольцев отправили в фильтрационные лагеря, где оккупанты проверяли их телефоны и документы. Позже часть жителей Мариуполя принудительно отвезли в отдаленные уголки РФ, судьба других пока остается неизвестной.

Напомним, оккупанты одевают на жителей Мариуполя белые повязки, чтобы украинские защитники путали их с россиянами.

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