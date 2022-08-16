Российские оккупанты снова массированно обстреливают Харьков: жителей города призывают находиться в укрытиях

Власти призывают жителей города и области находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Внимание, харьковчане, максимально находитесь в укрытиях и не игнорируйте сигнал тревоги! Оккупанты наносят удары по Харькову", — подчеркнул Синегубов.

Отметим, что воздушная тревога в Харькове была объявлена в 17:04.

Напомним, 16 августа ночью в 02:15 обстреляно сразу несколько районов Харькова. Предварительно Шевченковский и Киевский (фактически центр города), Салтовский, Индустриальный и Холодногорский районы.

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