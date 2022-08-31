Российские оккупанты снова нанесли удар по Славянску

Враг продолжает атаковать мирные города Донецкой области.
В ночь на 31 августа оккупанты нанесли удар не только по Краматорску, но и по Славянску.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает мэр города Вадим Лях.
"Среда, 31 августа. Ночь снова прошла неспокойно. Прилетело на ул. Торская и Светлодарская. К счастью, обошлось без жертв. Берегите себя. Не забывайте о том, что в городе проводится эвакуация", — написал он.
Стоит отметить, что ночью также враг нанес удар по центру Краматорска, где повреждены многоэтажки и есть раненые.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 189-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.
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