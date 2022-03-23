Российские оккупанты снова обстреляли Киев: есть травмированные

Информация о пострадавших и характере разрушений – уточняется.

Российские оккупанты снова обстреляли Киев, в результате чего повреждены здания в Святошинском и Шевченковском районах.

Об этом сообщает КГГА.

"Обстрелы получили торговый центр, дома частного сектора и многоэтажки. Пожары ликвидированы, пострадавшие не обнаружены. Повреждены помещения торгового центра и два частных дома", — говорится в сообщении.

Кроме того, утром 23 марта обстрелу был подвергнут Шевченковский район. На месте работают спасатели и медики. В настоящее время есть возгорание нескольких частных домов и в многоэтажке. Четверо человек травмированы. Информация о пострадавших и характере разрушений – уточняется.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 28-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 23 марта от рук россиян погиб 121 ребенок.

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