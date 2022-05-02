Российские оккупанты снова обстреляли мост в Одесской области: глава ОВА рассказал подробности

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли мост через Днестровский лиман.

К счастью, никто из людей не пострадал. Также в Одесской области силы ПВО уничтожили российский беспилотник.

Об этом сообщил глава Одесской ОВ Максим Марченко.

"Враг снова нанес удар по мосту через Днестровский лиман. Слава Богу, никто не пострадал. Но есть и радостная новость: на рассвете у острова Змеиный были уничтожены два российских катера типа "Раптор" с помощью наших "Байракторов". Спасибо военно-морским силам за то, что уничтожают российский мусор в Черном море. Также сегодня в Одесском районе нашим подразделением ПВО был сбит ударный беспилотник. Работаем на победу", — сказал глава Одесской ОВ Максим Марченко.

Напомним, российские оккупанты ракетами обстреляли Одесскую область.

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