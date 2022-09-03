Российские оккупанты снова обстреляли Николаев и громады области: есть раненые, 8-летний ребенок погиб

Кроме артиллерийских обстрелов, в области зафиксированы бомбардировки с самолетов.

Российские оккупанты снова обстреляли Николаев. По предварительной информации, одна женщина получила осколочные ранения.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"Около 11:30 в Николаеве прогремели взрывы. Сейчас известно о попадании в гаражи в одном из районов города. Там возник пожар — его ликвидируют спасатели. Также ударной волной вынесло окна и двери в частном жилом доме", — написал он.

В то же время глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева отметила, что оккупанты продолжают обстреливать и область. Под удары попали населённые пункты Николаевского и Баштанского районов. Сегодня ночью взрывы зафиксированы в городе Вознесенск.

Кроме артиллерийских обстрелов, зафиксированы бомбардировки с самолетов. Атакованы населенные пункты Первомайской, Широковской и Березнеговатской общин. Зафиксированы повреждения жилых домов и хозяйственных построек. В результате обстрелов произошли пожары.

"Сегодняшнее утро вообще тяжелое. Обстрелы продолжаются. К сожалению, есть пострадавшие. 2 раненых в городе Николаеве, 4 — в Березнеговатом. Среди раненых — двое детей. К сожалению, есть и погибшие — 8-летний ребенок. Искренние соболезнования родным", – подчеркнула она.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 192-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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