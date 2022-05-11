Российские оккупанты снова обстреляли Одесщину ракетой: ее сбила ПВО

Российские оккупанты снова обстреляли Одесщину ракетой: ее сбила ПВО

Российские оккупанты в среду, 11 мая, выпустили ракету в сторону Одесской области.

К счастью, ее сбила украинская противовоздушная оборона.

Об этом сообщили в Одесском городском совете со ссылкой на ОК "Юг".

"По Одесщине нанесен очередной ракетный удар. Из вражеского самолета выпущена крылатая ракета, которая над морем точно сбита силами ПВО", — говорится в сообщении.

Напомним, утром среды, 11 мая, армия Российской Федерации нанесла ракетный удар по Запорожью. Украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить вражеский объект.

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