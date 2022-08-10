Российские оккупанты снова обстреляли одну из громад в Сумской области и повредили газопровод

Российские оккупанты обстреляли одну из громад Сумской области, где повредили газопровод.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"В результате артобстрелов Хотинской громады поврежден газопровод. Часть населенных пунктов остаются без газа, работаем над ликвидацией последствий российского вражеского обстрела", — написал он.

Стоит отметить, что кроме Хотинской громады утром 10 августа россияне открывали огонь и по Белопольщине и Шалыгинской громаде, где зафиксировали 30 прилетов.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 168-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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