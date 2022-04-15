Российские оккупанты снова обстреляли пограничный пункт на Черниговщине: фото

Российские оккупанты снова обстреляли пограничный пункт на Черниговщине: фото

Оккупанты в очередной раз за день обстреливают пограничный пункт.

Российские оккупанты 15 апреля повторно обстреляли пограничный пункт в Черниговской области.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"12 минометных выстрелов 122-мм и 82-мм калибра выпустили с территории России после обеда сегодня. Пострадавших среди пограничников и местного населения нет. Данные уточняются", — говорится в сообщении.

Напомним, утром, 15 апреля, российские войска атаковали село Сеньковка в Черниговской области. 13 выстрелов произведены с территории страны-террористки России. По предварительной информации, пострадавших среди пограничников и местного населения нет, подчеркнули в ГНСУ. Впрочем, над местностью постоянно кружится вражеский беспилотник.

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