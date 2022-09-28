Российские оккупанты снова обстреляли Сумскую область: зафиксировано 40 прилетов

Российские оккупанты из гранатометов обстреляли Сумскую область.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

"Вчера, около 22 часов, россияне открыли огонь из гранатометов по территории Краснопольской громады. Всего 40 прилетов", — написал он.

По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.

Стоит отметить, что в течение вечера 26 сентября и утра 27 сентября оккупанты обстреливали территорию Шалыгинской громады Сумщины. Было зафиксировано около 20 прилетов. Также 27 сентября оккупанты дважды из артиллерии обстреляли территорию Середино-Будской громады. Обстрелы велись с самоходной артиллерийской установки – в первом случае было 9 прилетов, во втором – 12.

Также читайте Россияне обстреляли ракетами Гуляйполе: разрушено историческое здание

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 217-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

Читайте также: