Российские оккупанты снова обстреляли Житомирщину: фото и видео мощного артудара по жилым домам

По предварительным данным, погибших и травмированных нет.
В Житомирской области вечером 25 марта российские оккупанты нанесли артудар по одному из населенных пунктов в Коростенском районе. В результате атаки россиян уничтожен жилой дом и еще четыре частично повреждены.
Об этом сообщает ГСЧС.
Известно, что артиллерийский удар оккупанты нанесли около 18 часов. Они уничтожили 1 жилой дом, частично повредили 4 жилых дома и 2 хозяйственных здания.
Погибших и травмированных предварительно нет.
Для тушения пожара и проведения поисково-спасательных работ привлечены 6 спасателей и 1 единиц техники ГСЧС.
Напомним, российские оккупанты впервые обстреляли Житомирщину из реактивной артиллерии: есть погибшие.
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