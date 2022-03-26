Российские оккупанты снова обстреляли Житомирщину: фото и видео мощного артудара по жилым домам

Российские оккупанты снова обстреляли Житомирщину: фото и видео мощного артудара по жилым домам

По предварительным данным, погибших и травмированных нет.

В Житомирской области вечером 25 марта российские оккупанты нанесли артудар по одному из населенных пунктов в Коростенском районе. В результате атаки россиян уничтожен жилой дом и еще четыре частично повреждены.

Об этом сообщает ГСЧС.

Известно, что артиллерийский удар оккупанты нанесли около 18 часов. Они уничтожили 1 жилой дом, частично повредили 4 жилых дома и 2 хозяйственных здания.

Погибших и травмированных предварительно нет.

Для тушения пожара и проведения поисково-спасательных работ привлечены 6 спасателей и 1 единиц техники ГСЧС.

Напомним, российские оккупанты впервые обстреляли Житомирщину из реактивной артиллерии: есть погибшие.

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