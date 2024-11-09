Российские военные снова перешли в наступление на Курщине.

Об этом сообщает Telegram-канал "Говорят снайпер+".

"Россияне снова перешли в наступление на Курщине. Накопленные резервы дают свой результат, кое-где враг имеет продвижение", – говорится в сообщении.

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Ранее аналитики проекта DeepState сообщили, что российские войска начали новую волну наступательных действий на Курщине. Для атак украинских позиций враг применил традиционную тактику – десантирование пехоты на БМП.

Напомним, на днях российские морские пехотинцы, вероятно, при поддержке военных из КНДР устремились на украинские позиции в Курской области. 810-я бригада морской пехоты РФ и северокорейские солдаты атаковали позиции ВСУ с применением не менее 14 БТРов, десять из которых были уничтожены.

Кто автор Telegram-канала "Говорят снайпер+"

Станислав Бунятов, известный под позывным "Осман", младший сержант, командир отделения 24-го штурмового батальона "Айдар" и основатель телеграмм-канала "Говорят снайпер+". Он присоединился к рядам Вооруженных сил Украины в марте 2022 года, когда добровольно вступил в ряды защитников во время российского вторжения, встретив врага в Мелитополе.

После интенсивного обучения Бунятов получил должность наводчика в батальоне "Айдар". Позже он стал стрелком-снайпером и марксменом, активно участвуя в оборонительных и наступательных действиях в таких важных локациях как Хромово, Клещиевка, Бахмут и других стратегических точках.

Несмотря на ассоциацию с его позывным, Станислав Бунятов сам признает, что не является квалифицированным снайпером и не проходил официальной подготовки на эту специальность. Бунятов верно отмечает, что его стиль снайпера базируется больше на интерпретациях и представлениях противника, чем на настоящих фактах. У него нет формальной подготовки как снайпер, но его умение вести бой и держать оборону в сложных условиях сделали его известным в широких кругах.

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