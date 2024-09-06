Российские оккупанты снова расстреляли украинского военнопленного: что известно

Жестокое убийство оккупанты зафиксировали на видео и опубликовали в Сети. Такая публичная демонстрация насилия в очередной раз доказывает садизм и жестокость российских солдат.

Российские военные совершили очередное военное преступление. Они убили украинского военнопленного и обнародовали видео казни.

Об этом сообщает Проект "Хочу жить".

Жестокое убийство оккупанты зафиксировали на видео и опубликовали в Сети. Такая публичная демонстрация насилия в очередной раз доказывает садизм и жестокость российских солдат.

Также читайте В Сети появилось фото изуродованного тела украинского военнопленного: реакция омбудсмена

После совершенного преступления кафир в видео цинично заявил, что они пришли "освобождать" землю, которая якобы "принадлежит" России, от "врагов" и "нацизма".

В Проекте отметили, что новое убийство украинского военнопленного есть напоминание о том, что участие в войне на стороне России означает соучастие в кровопролитии и преступлениях, за которые придется отвечать всем захватчикам.

"Украинские спецслужбы знают почти обо всех подобных преступлениях окупантов. Обнародованное видео очередной казни российскими солдатами украинского военнопленного упрощает процесс идентификации военных преступников", – говорится в сообщении.

Российский захватчик, стрелявший в украинского пленного/Скриншот с видео

В Проекте напомнили, что военные преступления и преступления против человечности не имеют срока давности, и виновные не останутся безнаказанными.

Напомним, ранее российские военные совершили очередное военное преступление! Оккупанты снова цинично расстреляли украинских военнопленных. Убийство двух военных ВСУ попало на видео, снятое озле села Роботино Пологовского района Запорожской области. Наши парни были без оружия и не сопротивлялись.

На Курщине пьяные россияне расстреляли гражданский автомобиль: перехват ГУР

Читайте также: