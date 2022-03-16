Российские оккупанты снова ударили по Киеву: произошел обвал в многоэтажке, есть пострадавшие (фото)

Российские оккупанты снова ударили по Киеву: произошел обвал в многоэтажке, есть пострадавшие (фото)

Спасатели разбирают конструкции.

В Киеве 16 марта в результате вражеских обстрелов произошел обвал в жилом доме. Предварительно пострадали два человека, 37 жителей эвакуированы.

Об этом сообщает ГСЧС.

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Известно, что информация об инциденте поступила спасателям около 06:16. Установлено, что обломки снаряда попали в 12-этажный жилой дом, после чего произошел обвал на 12-м и техническом этажах. Также был частично поврежден соседний 9-этажный дом.

По состоянию на 07.45 ликвидировано возгорание на балконах 3, 10, 11 и 12 этажей, а также в квартире на верхнем этаже. В девятиэтажном жилом доме горения не наблюдается.

Предварительно спасатели эвакуировали около 37 человек, из них двое — травмированы. Работы по поиску пострадавших и разборке конструкций продолжаются.

На месте происшествия работает 35 человек личного состава и 8 единиц техники ГСЧС, в том числе психологи Службы спасения.

Напомним, оккупанты убили мирного жителя под Киевом: немецкие журналисты обнародовали доказательство преступления россиян (видео).

Как сообщалось, в Киеве 15 марта оккупанты обстреляли жилые дома, разрушив их. Снаряды попали в две многоэтажки в Святошинском районе, одну в Подольском, а также в один частный дом. Поврежден ударной волной вход в одну из станций метро.

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