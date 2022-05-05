Российские оккупанты сняли на видео собственный обстрел "Азовстали"

Российские войска обстреливают завод "Азовсталь" в Мариуполе, где находятся как украинские военные, так и гражданские. При этом оккупанты фиксируют свои обстрелы на видео.

Так, одну из таких видеозаписей обстрела "Азовстали" захватчики сделали 4 мая.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, обнародовав соответствующие кадры 5 мая.

"Оккупанты продолжают транслировать обстрелы "Азовстали" почти в прямом эфире. Видео за вчера. "Азовсталь". Не только с моря…" – говорится в сообщении заместителя мэра.

Напомним, 4 мая нардеп Давид Арахамия сообщил, что российские войска прорвались на "Азовсталь", но связь с украинскими защитниками остается. "Азовцы" в тот же день сообщили, что они все равно находятся на заводе, где продолжаются кровопролитные бои.

Уже 5 мая советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что украинские военные оттеснили оккупантов из "Азовстали".

В этот же день бойцы "Азова" призвали мировое сообщество и президента спасти раненых украинских военных из "Азовстали", испытывающих страшные мучения от тяжелых ран, полученных во время боев с оккупантами, и отсутствия медпомощи.

Завершился второй этап эвакуации из Мариуполя - обращение Зеленского за 5 мая

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