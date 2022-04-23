Российские оккупанты сорвали эвакуацию из Мариуполя, с угрозами разогнав людей

Около 200 жителей Мариуполя 23 апреля собрались в городе для эвакуации в Запорожье, однако ее сорвали российские оккупанты. Захватчики заставили людей разойтись, угрожая обстрелами, и заявили, что эвакуироваться можно только в оккупированный Докучаевск.

Так, мариупольцы собрались в 11:00 возле ТЦ "Порт-Сити" в ожидании эвакуации в Запорожье. Однако вместо обещанных российской стороной автобусов к людям подъехали российские военные и приказали расходиться, потому что "сейчас будет обстрел".

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Фактически, с применением принуждения в грубой форме люди были разогнаны. Автобусы так и не были поданы для погрузки", – говорится в сообщении.

Андрющенко также сообщил, что в то же время оккупанты подали автобусы на точку сбора людей возле ТЦ "Метро", что в 200 м от согласованной точки эвакуации, и начали запускать людей в транспорт. После этого захватчики объявили мариупольцам, что "эвакуация" будет только в Докучаевск, то есть на оккупированную территорию.

"Права покинуть автобус людям не дали. В ответ на вопрос, почему так, прозвучал ответ о "националисты обстреляли точку эвакуации". То есть, очередная ложь. Так, в очередной раз россиянами была сорвана эвакуация, нагло использовав попытки мариупольцев вернуться домой и честность украинской армии по прекращению огня для организации собственных замыслов", – написал советник мэра.

Напомним, ранее 23 апреля вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук предупредила, что российские оккупанты могут устроить провокацию и параллельно с украинской стороной открыть коридор для эвакуации мариупольцев в Россию.

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