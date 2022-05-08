Российские оккупанты сосредоточили основные усилия на уничтожении аэродромной инфраструктуры — Генштаб

Российские оккупанты сосредоточили основные усилия на уничтожении аэродромной инфраструктуры.
Цель врага – предотвращение действий нашей авиации.
Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.
"Цель — предотвращение действий нашей авиации, в том числе БпЛА "Байрактар", поддержки действий подразделений с воздуха в полосе ответственности группировки Объединенных сил и в Черноморской операционной зоне", — рассказали в Генштабе ВСУ.
Там также добавили, что российские оккупанты нарастили интенсивность применения оперативно-тактической авиации над акваторией северо-западной части Черного моря.
Напомним, что Зеленский провел в Киеве переговоры с президентом Бундестага ФРГ.
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