Российские оккупанты сосредоточили основные усилия на уничтожении аэродромной инфраструктуры — Генштаб

Российские оккупанты сосредоточили основные усилия на уничтожении аэродромной инфраструктуры.

Цель врага – предотвращение действий нашей авиации.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

"Цель — предотвращение действий нашей авиации, в том числе БпЛА "Байрактар", поддержки действий подразделений с воздуха в полосе ответственности группировки Объединенных сил и в Черноморской операционной зоне", — рассказали в Генштабе ВСУ.

Там также добавили, что российские оккупанты нарастили интенсивность применения оперативно-тактической авиации над акваторией северо-западной части Черного моря.

Напомним, что Зеленский провел в Киеве переговоры с президентом Бундестага ФРГ.

Читайте также: