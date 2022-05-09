Российские оккупанты сосредоточили силы на попытке взятия Рубежного и наступления на Лисичанск — Гайдай

При поддержке авиации и артиллерии основные усилия российские оккупанты сосредоточили на попытке взятия под контроль Рубежного и подготовке к продолжению наступательных действий в направлении Лисичанска.

Враг увеличил огневое влияние, пытаясь прорвать оборону наших войск.

Об этом в своем Telegram сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Россиянам безразлично, что уничтожать, а вот мобилизованные в так называемой "ЛНР" даже не понимают, что завтра нечего будет пить его жене и ребенку. При поддержке авиации и артиллерии основные усилия враг сосредоточил на попытке взятия под контроля Рубежного и подготовке к продолжению наступательных действий в направлении Лисичанска. Увеличив огневое влияние, пытается прорвать оборону наших войск", — отметил он.

Однако, Гайдай подчеркнул, что на территории Луганской и Донецкой областей за сутки были успешно отбиты шесть атак россиян, уничтожены 20 танков, одна артиллерийская система, 28 единиц боевой бронированной техники, один специальный бронированный автомобиль и пять единиц автомобильной техники. Подразделения ПВО сбили три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

За минувшую неделю отбита 71 вражеская атака. Уничтожены 67 танков, 26 артиллерийских систем (из них 7 РСЗО), 110 единиц боевой бронированной техники, пять специальных бронированных автомобилей, четыре единицы специальной инженерной и 39 единиц автомобильной техники врага (в том числе один топливозаправщик). Подразделениями ПВО сбиты два самолета, один вертолет, одна крылатая ракета и 33 беспилотных летательных аппарата оккупантов.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 75-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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