Российские оккупанты сосредоточивают силы на четырех направлениях — Генштаб

Вражеские беспилотники попали в промышленные объекты и объекты инфраструктуры в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло более 25 боевых столкновений.

Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба в субботу, 8 июля.

Вражеские удары и обстрелы

В течение суток российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив зенитные управляемые ракеты с ЗРК С-300 и иранские ударные БПЛА Shahed.

В результате боевой работы подразделениями ПВО Сил обороны Украины уничтожено 5 ударных БпЛА типа Shahed.

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Часть ударных БпЛА попала в промышленные объекты и объекты инфраструктуры в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Также враг нанес 34 авиационных удара, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня. В частности, в результате обстрела российскими военными Лимана 8 гражданских людей погибли и 13 ранены.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. В течение суток нанес авиационный удар в районе Волковки Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности Карповичи Черниговской области; Зноб-Новгородское, Белополье Сумской области и Гатище, Волчанск, Варваровка Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиаудар у Новоегоровки Луганской области. Пытался наступать в районах Берестового, Новоселовского и Стельмаховки Луганской области. Наши воины стойко держат оборону, отразили все атаки врага. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголовка, Купянск, Кисловка и Каменка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел штурмовые действия и пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе Веселого Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационные удары возле Невского Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное и Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Дружковки и Белой Горы. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Хромово, Часов Яр, Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг совершал безуспешные наступательные действия в районах Новокалинового, Степного, Первомайского и Невельского. Нанес авиационный удар в районе Авдеевки. В то же время, противник совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Керамик, Авдеевка, Первомайское и Семеновка Донецкой области.

На Марьинском направлении под вражеским огнем артиллерии наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник нанес авиационные удары возле Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Георгиевка, Елизаветовка, Красногоровка, Александрополь, Марьинка и Екатериновка.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в Благодатном районе Донецкой области. Там же нанес авиационный удар. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива и Шахтерское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационный удар в районе Казацкого Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в том числе Новодаровки, Левадного, Малиновки, Гуляйполя Запорожской области; Гавриловки, Антоновки, Золотой Балки Херсонской области, города Херсона и Ивановки и Очакова Николаевской области.

Ответные удары

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 склад боеприпасов, 3 средства противовоздушной обороны и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Напомним, российские войска начали подготовку к возможным боевым действиям на временно оккупированном полуострове Крым.

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