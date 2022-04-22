Российские оккупанты совершали штурм на Запорожском направлении

Российские войска 22 апреля на Запорожском направлении совершали штурмовые действия в направлении населенного пункта Зеленое Поле, однако успеха в этом не имели.

В то же время российские оккупанты усиливают некоторые группировки, а некоторые теряют боеспособность.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Там уточнили, что войска РФ усилили группировку за счет перемещения подразделений 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа.

Вместе с тем, российская батальонная тактическая группа 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии потеряла боеспособность и была выведена в район восстановления.

Напомним, в Минобороны Украины сообщили, что наибольшую активность оккупантов фиксируют в направлении Изюм-Барвинково, в районе узловой железнодорожной станции Попасная, в районе Северодонецкого урбанизированного района близ Мариуполя, на участке дороги Запорожье-Донецк.

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