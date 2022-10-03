Российские оккупанты совершили ракетный обстрел Запорожья

В ночь на понедельник, 3 октября, российские оккупанты ракетами обстреляли город Запорожье.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

Информацию о пострадавших уточняют.

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух призвал жителей областного центра соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги, поскольку существует риск повторных атак.

Напомним, накануне к утру 2 октября российские оккупанты атаковали Запорожье и пригород четырьмя ракетами С-300. В результате атаки была разрушена промышленная инфраструктура.

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