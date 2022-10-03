Российские оккупанты совершили ракетный обстрел Запорожья

Жителей Запорожья после обстрела города местные власти просят соблюдать правила безопасности, поскольку возможна повторная атака врага.
В ночь на понедельник, 3 октября, российские оккупанты ракетами обстреляли город Запорожье.
Об этом сообщили в Запорожской ОВА.
Информацию о пострадавших уточняют.
Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух призвал жителей областного центра соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги, поскольку существует риск повторных атак.
Напомним, накануне к утру 2 октября российские оккупанты атаковали Запорожье и пригород четырьмя ракетами С-300. В результате атаки была разрушена промышленная инфраструктура.
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