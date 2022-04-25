Российские оккупанты создали фейковый чат-бот для сообщения о передвижении вражеской техники

Российские оккупанты создали фейковый чат-бот для сообщений о передвижении своей техники.

Поскольку украинцы сопротивляются и информируют СБУ о пребывании захватчиков.

Об этом сообщает СБУ.

Оккупанты распространили в сети фейковый чат-бот с похожим официальным названием, которое отличается лишь на несколько букв.

"Напоминаем! Официальный чат-бот СБУ @stop_russian_war_bot. Благодаря ему мы получаем тысячи ваших сообщений о дислокации и перемещении врага. А затем по этим данным военные методично отменяют российских оккупантов с нашей земли. Обязательно проверяйте, куда отправляете информацию! Доверяйте страницам государственных органов и структур и не давайте врагу получить преимущество на информационном фронте", — сообщили в СБУ.

Напомним, российские оккупанты в понедельник, 25 апреля, ракетами обстреляли железнодорожную инфраструктуру Ровенщины.

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