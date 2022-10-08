Российские оккупанты создавали застенки почти во всех захваченных городах и селах — МВД

На деоккупированных территориях выявляют все больше фактов зверств россиян

Российские оккупанты почти во всех захваченных городах и селах на территории Украины обустраивали застенки для пыток и убийств местных граждан.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" 7 октября сказал первый замминистра внутренних дел Евгений Енин.

Обычно оккупанты для обустройства застенков выбирали местные отделения полиции.

"Фактически каждый город или поселок, освобожденный от оккупантов, имел в той или иной форме застенку. Недавно мы координировали работу правоохранителей в освобожденных городах, и там одна за другой оказывались эти застенки — и в Великом Бурлуке, Казачьей Лопани, Волчанске, Балаклее" – отметил Енин.

Пытки на Харьковщине

Как сообщалось, после деоккупации Харьковской области в селе Пески-Радьковские следователи нашли ужасную застенку, где содержались пленные — местные жители, АТОвцы и пленные из ВСУ. Полиции известны данные военнослужащих, над которыми издевались русские.

Всего на деоккупированной территории области обнаружили 22 застенки российских оккупантов. По состоянию на 6 октября на территории области, освобожденной от армии России, нашли тела 534 убитых гражданских украинских граждан.

Пытки, издевательства и убийства: новые подробности о преступлениях россиян в Украине - Енин

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