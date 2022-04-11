Российские оккупанты создают для украинцев искусственные условия и заставляют выезжать в РФ — Геращенко

Российские оккупанты создают для украинцев искусственные условия и заставляют выезжать в РФ — Геращенко

Местных чиновников они похищают и пытают.

Оккупанты для украинцев создают штучные условия с выбором: умирать без воды и без еды или выезжать в РФ.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

“45 тысячам украинцев создали штучные условия: умирать в Мариуполе или других городах Луганской и Донецкой области без воды, еды и медикаментов или выезжать на территорию РФ. Похищают и пытают депутатов городских советов, мэров городов, которые не хотят сотрудничать с оккупантами - таких случаев есть несколько сотен”, - рассказал Антон Геращенко.

Напомним, что позиции Украины на переговорах с Россией будут зависеть от успехов на фронте.

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