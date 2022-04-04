Российские оккупанты спешно покидают Сумщину: недобитых вылавливают — Живицкий

Территорию области покинула российская техника и артиллерия.

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил о массовом уходе с территории области российских оккупантов, которые тянут за собой изуродованную технику.

Об этом он рассказал в своем обращении в воскресенье, 3 апреля.

По его словам, российские войска начали активно выходить с территории Сумской области с субботы, 2 апреля.

"Последнюю неделю мы наблюдали большое накопление российских войск от Белополья до Конотопа, вокруг Конотопа... Заходили новые колонны, они окопывались, устраивали террор на территории области", — сообщил Дмитрий Живицкий.

Он объяснил, что такое накопление техники было связано с тем, что окупанты прикрывали отступление своих недобитых подразделений. Теперь же колонны покинули территорию области.

"Мы видели много техники, выходящей в сторону России, которую догоняла наша артиллерия. Они тянули подбитые танки, бронетехнику”, – рассказал председатель ОГА.

В то же время он подчеркнул, что отдельные отряды россиян все еще остаются в Сумской области, сейчас проводится зачистка территории от оккупантов.

“Это десятки, возможно, сотни российских военных, которых сейчас активно берут в плен, активно догоняют. Я думаю эти изверги не заслуживают того, чтобы оставаться в живых. Они получат по заслугам”, — подчеркнул Дмитрий Живицкий.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в Сумской области российские военные проводят передислокацию и в ближайшее время готовятся к боям за территорию. Он подчеркнул, что вооруженные силы Украины готовятся защищать Сумскую область. Также Данилов добавил, что не стоит ждать скорого окончания войны.

Напомним, оккупанты продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру в городах и селах Украины. Так, российские войска взорвали мост через реку Сейм. Мост соединял город Путивль с Сумами.

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