Российские оккупанты стремятся до 9 мая "добить" полк "Азов" — Арестович

Российские оккупанты стремятся до 9 мая "добить" полк "Азов" и "продать" эту информацию по пропагандистским каналам РФ.

Об этом в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

“Оккупанты хотят сделать Путину подарок на 9 мая – “добить” полк “Азов”. Посмотрим, удастся ли им. Усилия они прикладывают крайние – идут третьи сутки на штурм. Бои уже на территории "Азовстали", — рассказал Алексей Арестович.

Напомним, что в Мариуполе оккупанты продолжают штурмовать "Азовсталь". Враг атакует украинских защитников города, применяя авиацию, артиллерию и пехоту.

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