Российские оккупанты стягивают в Украину военных из Армении и Азербайджана и привлекают наемников — Генштаб

Российские оккупанты стягивают в Украину военных из Армении и Азербайджана и привлекают наемников — Генштаб

Оккупанты ищут дополнительные возможности для войны против Украины.

В ходе перегруппировки войск противника осуществляется подготовка дополнительных подразделений для ведения боевых действий территории Украины.

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Об этом 13 марта говорится в сводках Генерального штаба ВСУ.

Так, по имеющейся информации, в течение 9-10 марта в РФ перемещено 800 военнослужащих 102-й военной базы (Гюмри, Армения) Южного военного округа для дальнейшего опрокидывания в зону боевых действий. До 1500 человек 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский) Тихоокеанского флота железнодорожными эшелонами отправляются в Республику Беларусь. В 820 главном центре предупреждения о ракетном нападении (Солнечногорске) проводится отбор личного состава для участия в боевых действиях против Украины.

В целях срочного восполнения потерь оккупационных войск ВС РФ перебрасывают часть "миротворческого" контингента из Нагорного Карабаха (Азербайджан) в Украину. Также, по имеющейся информации, привлекается большое количество боевиков-наемников из других стран (Сирия, Сербия).

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