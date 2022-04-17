Российские оккупанты свозят в Херсон "зомбированный электорат" для участия в псевдореферендуме за "ХНР"

В перерывах между обстрелами армия мародеров запугивает и издевается над украинцами на временно оккупированных территориях области.
Российские захватчики свозят в оккупированный Херсон "зомбированный электорат" из-за отсутствия поддержки среди местного населения идеи создания так называемой "ХНР".
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook.
"Создавая своим присутствием в населенных пунктах области гуманитарный кризис, в самом Херсоне оккупанты продолжают подготовку и агитацию местных к участию в референдуме по созданию очередной недореспублики: трансляции пропагандистских каналов, распространение листовок не дают уверенного успеха политической профанации, поэтому оккупанты свозят автобусами "зомбированный электорат" с других захваченных территорий", — подчеркнули в командовании.
И добавили, что в перерывах между обстрелами армия мародеров запугивает и издевается над украинцами на временно оккупированных территориях Херсонщины.
Стоит отметить, что в Херсонской области в начале мая российские оккупационные войска планируют провести псевдореферендум по созданию так называемой "ХНР".
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 53-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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