Российские оккупанты сжигают украинскую литературу на временно неподконтрольных Украине территориях — ГУР

Оккупанты даже имеют список запретных имен.

Российские оккупанты сжигают украинскую литературу на временно неподконтрольных Украине территориях. Военные преступники изымают из библиотек книги, которые не совпадает с постулатами кремлевской пропаганды.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Украины.

“Вовлечены российские подразделения “военной полиции”. В настоящее время, кроме репрессивных, они выполняют так называемые "идеологические функции". Наибольший интерес полицаев вызывают книги по истории украинских Майданов, АТО/ООС, истории украинской освободительной борьбы. К "экстремистской" литературе относят школьные учебники истории Украины, научную и популярную историческую литературу", — рассказали в ГУР Украины.

У оккупантов даже есть список запрещенных имен, среди которых:

Мазепа.

Петлюра.

Бандера.

Шухевич.

Чорновил.

Также были случаи изъятия книги “Дело Василия Стуса” Вахтанга Кипиани.

"Найденные книги изымаются, уничтожаются на месте или вывозятся в неизвестном направлении", — добавили в ГУР Украины.

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