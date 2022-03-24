Российские оккупанты сжигают украинскую литературу на временно неподконтрольных Украине территориях — ГУР

Оккупанты даже имеют список запретных имен.
Российские оккупанты сжигают украинскую литературу на временно неподконтрольных Украине территориях. Военные преступники изымают из библиотек книги, которые не совпадает с постулатами кремлевской пропаганды.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Украины.
“Вовлечены российские подразделения “военной полиции”. В настоящее время, кроме репрессивных, они выполняют так называемые "идеологические функции". Наибольший интерес полицаев вызывают книги по истории украинских Майданов, АТО/ООС, истории украинской освободительной борьбы. К "экстремистской" литературе относят школьные учебники истории Украины, научную и популярную историческую литературу", — рассказали в ГУР Украины.
У оккупантов даже есть список запрещенных имен, среди которых:
- Мазепа.
- Петлюра.
- Бандера.
- Шухевич.
- Чорновил.
- Также были случаи изъятия книги “Дело Василия Стуса” Вахтанга Кипиани.
"Найденные книги изымаются, уничтожаются на месте или вывозятся в неизвестном направлении", — добавили в ГУР Украины.
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