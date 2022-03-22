Российские оккупанты терпят потери на Запорожье: уничтожен командно-наблюдательный пункт врага

В частности, военные уничтожили четыре единицы РСЗО "Ураган".

В течение суток украинские военнослужащие успешно отбили атаки российских оккупантов в Запорожской области: захватчики понесут существенные потери.

Об этом сообщил представитель Запорожской областной военной администрации, полковник ВСУ Иван Арефьев.

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Отмечается, что во вторник, 22 марта, воины-зенитчики одной из бригад Вооруженных сил Украины нанесли повреждение очередному вражескому боевому вертолю К-52 и нанесли прицельные удары по колоннам автомобильной техники с личным составом российских оккупационных войск.



Кроме того, украинские артиллеристы нанесли мощный удар по врагу. В результате атаки был уничтожен командно-наблюдательный пункт российских войск.

Всего за сутки украинские военные уничтожили четыре единицы РСЗО "Ураган", один танк и три военных российских "Камаза", поврежден один вертолет К-52.

Как сообщалось, ППС ВСУ и ПВО Сухопутных войск за предыдущие сутки сбили 9 воздушных целей врага : 1 самолет, 6 БПЛА и 2 вертолета, количество сбитых ракет уточняется. Авиация Воздушных Сил наносила сокрушительные удары по скоплениям техники и живой силе противника, вела воздушные бои и осуществляла перехват воздушных целей.

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