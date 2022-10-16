Российские оккупанты трижды за сутки обстреляли Никополь

Масштаб разрушений и наличие пострадавших после вечерних обстрелов города выясняется.

Вечером 15 октября российские оккупанты снова обстреляли город Никополь на Днепропетровщине.

Об этом сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

“Вновь совершен обстрел города Никополь. Масштаб разрушений и наличие пострадавших выясняется”, – написал он в своем Telegram-канале.

Председатель РВА напомнил, что это уже третий обстрел города за прошедшие сутки, которые были "тяжелыми и тревожными для района".

Ночью россияне совершили обстрелы из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии. В Никополе было повреждено более 10 частных и многоквартирных домов, предприятие, офисные помещения, магазины, гаражи, автомобили.

Двое жителей города после обстрела госпитализировали с ранениями.

Утром Никополь также пережил обстрел из тяжелой артиллерии. Повреждены 25 жилых домов, почта, храм, административные здания, линии электросети.

Пятеро горожан получили осколочные ранения. Четверо из них получили амбулаторную помощь, один госпитализирован.

Напомним, российские войска 15 октября обстреляли десятки населенных пунктов Украины в ряде направлений, применив минометы, артиллерию и танки.

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